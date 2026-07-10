Стало известно о «смачной пощечине» Трампа Тегерану
Возобновившаяся военная кампания президента США Дональда Трампа против Ирана внутри американской администрации описывается как «смачная пощечина» Исламской Республике. Об этом сообщает New York Post (NYP) со ссылкой на источники.
По данным источников, продолжительность новой кампании во многом будет зависеть от дальнейших действий Тегерана. Сам американский лидер, как отмечает издание, по пути с саммита НАТО в Турции заявил, что не знает, перерастет ли противостояние в полномасштабную войну, однако подчеркнул, что в случае такого развития событий США «очень быстро одержат победу».
8 июля президент Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не имеет силы, а Вашингтон не намерен продолжать переговоры с Тегераном. По его словам, продолжение переговоров с Исламской Республикой является «пустой тратой времени».