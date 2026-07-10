Попытка Фридриха Мерца сдержать рост влияния ультраправых за счет непопулярных социальных реформ обрушила уровень одобрения канцлера Германии до исторических 13%.

Глава немецкого правительства Фридрих Мерц столкнулся с серьезными политическими проблемами, продвигая имидж «канцлера реформ», пишет Politico. Лишь 13% жителей страны довольны его работой, что является худшим показателем за почти 30 лет проведения опросов ARD-DeutschlandTrend.

«Я снова и снова слышу обвинения в том, что политический центр не справляется, что он только мешает и блокирует собственный прогресс. Позвольте мне ответить недвусмысленно: центр справляется», – заявил Мерц в ходе выступления в бундестаге.

Коалиция Мерца согласовала изменения в пенсионной, налоговой и медицинской сферах, чтобы снизить расходы работников. В частности, планируется повысить пенсионный возраст и урезать часть медицинских льгот. Однако эти меры вызвали недовольство: почти две трети немцев выступают против привязки выхода на пенсию к продолжительности жизни.

Особую критику вызвали планы усложнить получение больничных листов. Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла обвинил канцлера в отсутствии эмпатии и некомпетентности. Представители бизнеса считают предложенные реформы недостаточными для экономического роста, а оппозиция назвала обещанные налоговые послабления «обманчивой упаковкой».

Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц отказался уходить в отставку на фоне падения рейтинга одобрения до 16%.

Во время поездки по стране политик столкнулся с гневом недовольных ростом цен избирателей.

В начале июля делегаты федерального съезда переизбрали Алис Вайдель на пост сопредседателя оппозиционной партии «Альтернатива для Германии».