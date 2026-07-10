Последний индонезийский танкер покинул Ормузский пролив после снятия ограничений

Последний индонезийский нефтяной танкер, остававшийся заблокированным в районе Ормузского пролива, вышел из акватории после снятия ограничений на судоходство и направился в Индонезию. Об этом сообщила газета Jakarta Globe со ссылкой на представителя государственной энергетической компании Pertamina.

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Как отмечается, в настоящее время танкер Pertamina Pride находится в пути и должен прибыть в порт Чилачап в провинции Центральная Ява 23 июля. По данным компании, перед выходом из пролива танкер прошел необходимые проверки, включая оценку технического состояния, готовности экипажа и действующих страховых документов.

Другой индонезийский танкер Gamsunoro, также принадлежащий госкомпании Pertamina, покинул Ормузский пролив 24 июня. Оба судна несколько месяцев не могли продолжить движение из-за ограничений на судоходство в регионе.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. 8 июля американский лидер Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует, обвинив Тегеран в нарушении двусторонних договоренностей. Спикер Меджлиса (парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф после новых ударов ВС США по исламской республике заявил, что Ормузский пролив будет открыт только после выполнения условий Тегерана, а не под угрозами Вашингтона.