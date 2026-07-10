Стало известно о тайном приезде Меган Маркл в Великобританию

На днях принц Гарри вернулся в Великобританию. Он принял участие в нескольких мероприятиях, посвященных "Играм непокоренных".

Так, недавно младший сын короля Карла III отметился в Royal Hospital Chelsea. Таблоиды напоминают, что тут должна была быть вместе с ним супруга Меган Маркл. Однако прошло уже несколько мероприятий, а жены рядом с Гарри нет.

Однако, как утверждает The Telegraph, Меган Маркл все же прибудет в Великобританию на этой неделе, но посещать публичные мероприятия с Гарри герцогиня не будет. В кулуарах говорят, что таково требование Дворца. Так что официальную программу Гарри завершит один.

Теперь в Сети строят предположения, что если британские королевские родственники и смогут наконец увидеть детей Гарри: сына Арчи и дочь Лилибет, то общественность об этом вряд ли узнает.

Ходят слухи, Кейт Миддлтон уговаривает супруга, принца Уильяма, встретиться с младшим братом. Отметим, что Уильям и Гарри уже несколько лет находятся в ссоре. По слухам, после откровений младшего брата старший категорически не хочет с ним иметь дело.