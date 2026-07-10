Маленькая европейская страна прошлась по Трампу из-за отношения к России

Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден обвинил президента США Дональда Трампа в неверной оценке ситуации с потенциальными переговорами между Москвой и Киевом.

Его слова приводит RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

«Конечно, я тоже надеюсь на мир в Украине. Но между надеждой и реальностью есть большая разница», — сказал Фриден.

По его словам, в то время как Соединенные Штаты «пытались убедить» Кремль вступить в переговоры, Россия якобы все еще «не проявляет никаких признаков заинтересованности в серьезных переговорах о прочном мире».

8 июля президент США Дональд Трамп заявил, что за последние несколько недель был достигнут хороший прогресс в вопросе урегулирования конфликта. Он добавил, что обе стороны хотят его завершения, и выразил надежду, что сделку удастся заключить.

23 июня президент России Владимир Путин заявил, что страна готова к проведению мирных переговоров с Украиной. По его словам, диалог следует строить на базе стамбульских договоренностей. Также российский министр иностранных дел Сергей Лавров также говорил о готовности России возобновить переговоры по Украине в любое время.