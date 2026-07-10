Украина допустила участие в переговорах предложенного Путиным кандидата

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер мог бы стать участником мирных переговоров по Украине. Такое заявление сделал постпред Украины в ООН Андрей Мельник, передает Der Spiegel.

По словам Мельника, Шредер мог бы внести личный вклад в сближение сторон. Он допустил, что хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным поспособствовали бы «передаче определенных посланий» от украинской стороны.

В мае Путин подчеркнул, что Европа должна выбрать переговорщика, который не говорил «гадостей» про Россию. При этом он указывал, что Шредер предпочтительнее для него лично, но не является единственным вариантом.

Шредер, которому в апреле исполнилось 82 года, возглавлял правительство ФРГ с 1998 по 2005 год. Почти сразу после ухода в отставку он начал работу в российских энергетических компаниях и по настоящее время остается председателем комитета акционеров Nord Stream AG (оператор газопровода «Северный поток»), отказавшись покидать пост после 2022 года. В Германии политик неоднократно подвергался критике за дружбу с Путиным