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Экс-разведчик США назвал идею Patriot в Украине обреченной

Московский Комсомолец

Бывший разведчик Скотт Риттер заявил, что обещанное президентом США Дональдом Трампом производство ракет для систем Patriot на территории Украины никогда не будет реализовано. Свою позицию он изложил в статье на платформе Substack.

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© Global Look Press
«Проблема в том, что в вопросе производства ракет Patriot на Украине, (…) нет ни единого шанса на его воплощение. Эта идея изначально обречена из-за полной некомпетентности тех, кто все это задумал», — признал Риттер.

По словам экс-разведчика, и Трамп, и Зеленский прекрасно понимают невозможность реализации этого проекта, однако предпочитают создавать иллюзию такой возможности.

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Встреча Трампа и Зеленского прошла 8 июля на полях саммита НАТО в Анкаре. Американский лидер заявил, что Украина может получить лицензию на изготовление систем Patriot. Ранее кипрский журналист Алекс Христофору назвал слова Трампа о Patriot насмешкой над Зеленским, отметив, что наладить производство в Украине невозможно в короткие сроки.