В США признали провал сделки Трампа и Зеленского

Экс-разведчик США назвал идею Patriot в Украине обреченной
Бывший разведчик Скотт Риттер заявил, что обещанное президентом США Дональдом Трампом производство ракет для систем Patriot на территории Украины никогда не будет реализовано. Свою позицию он изложил в статье на платформе Substack.
По словам экс-разведчика, и Трамп, и Зеленский прекрасно понимают невозможность реализации этого проекта, однако предпочитают создавать иллюзию такой возможности.
В США рассказали «поучительную историю» для Украины про заводы Patriot
Встреча Трампа и Зеленского прошла 8 июля на полях саммита НАТО в Анкаре. Американский лидер заявил, что Украина может получить лицензию на изготовление систем Patriot. Ранее кипрский журналист Алекс Христофору назвал слова Трампа о Patriot насмешкой над Зеленским, отметив, что наладить производство в Украине невозможно в короткие сроки.