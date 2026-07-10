В США признали провал сделки Трампа и Зеленского

Бывший разведчик Скотт Риттер заявил, что обещанное президентом США Дональдом Трампом производство ракет для систем Patriot на территории Украины никогда не будет реализовано. Свою позицию он изложил в статье на платформе Substack.

«Проблема в том, что в вопросе производства ракет Patriot на Украине, (…) нет ни единого шанса на его воплощение. Эта идея изначально обречена из-за полной некомпетентности тех, кто все это задумал», — признал Риттер.

По словам экс-разведчика, и Трамп, и Зеленский прекрасно понимают невозможность реализации этого проекта, однако предпочитают создавать иллюзию такой возможности.

В США рассказали «поучительную историю» для Украины про заводы Patriot

Встреча Трампа и Зеленского прошла 8 июля на полях саммита НАТО в Анкаре. Американский лидер заявил, что Украина может получить лицензию на изготовление систем Patriot. Ранее кипрский журналист Алекс Христофору назвал слова Трампа о Patriot насмешкой над Зеленским, отметив, что наладить производство в Украине невозможно в короткие сроки.