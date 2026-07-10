Европейские политики, поддерживающие режим Владимира Зеленского, не боятся крови на своих руках и не собираются останавливаться в своей русофобской истерике. Об этом заявил ТАСС глава движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, назвав главу дипломатии ЕС Каю Каллас "тупой курицей" и нелицеприятно охарактеризовав других лидеров.

"Западные политики должны понимать, что деньги, которые получает режим Зеленского, обагрены кровью, и эта кровь рекой обязательно потечет в Европе, если вовремя не остановиться", - подчеркнул политик.

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