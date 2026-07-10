В США обрушились с критикой на президента Финляндии

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала обрушился с критикой на президента Финляндии Александра Стубба за его решения по ядерному оружию.

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«Очень глупый президент Финляндии сейчас хвастается, что приглашает войска Соединенных Штатов Америки (США) с их ядерным оружием в свою страну. Единственный вывод, который я могу сделать: этот человек либо полный идиот, либо самоубийца. И то же самое я говорил людям в Швеции», — высказался Макгрегор.

Аналитик также подчеркнул, что европейские страны делают все возможное, чтобы спровоцировать прямой конфликт между США и Россией. И несмотря на то, что Соединенные Штаты находятся за шесть-семь тысяч миль от России, из-за маленьких стран Балтии они могут быть втянуты в конфликт и в совсем невыгодном для себя месте.

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«США находятся в таком положении, что нас могут втянуть в конфронтацию с Россией у ее порога. <…> В этой войне нам не победить», — пояснил Макгрегор.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб принял поправки к закону об атомной энергии. Согласно новой версии документа, ввоз ядерного оружия допускается в рамках коллективной обороны НАТО.