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Саммит НАТО в Анкаре был унизительным для Зеленского, заявила Захарова

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что саммит НАТО в Анкаре принес президенту Украины Владимиру Зеленскому унижение. По ее словам, главу киевского режима даже не позвали на пленарное заседание, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт МИД России.

"Состоявший 7-8 июля в Анкаре саммит НАТО был унизительным для В. Зеленского", — говорится в комментарии дипломата.

Представитель министерства добавила, что президента Украины даже не позвали на пленарное заседание, позволив только кратко выступить на "форуме оборонных индустрий" альянса, где тот не сказал ничего нового.

"Вновь озвучил свой традиционный набор "хотелок", выпрашивая поставки систем ПРО и ПВО и боеприпасы к ним, рекламировал террористические "компетенции" ВСУ. Какой-либо внятной реакции натовцев на эти пассажи не последовало", — заключила Захарова.

США передадут Ливану контроль над занятой Израилем территорией, пишут СМИ

Контроль над занятой израильскими войсками территорией Ливана будет возвращен Бейруту при координации США. Первая "пилотная зона" в Ливане начнет функционировать "в течение нескольких дней", пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

"В настоящее время разрабатываются и планируются дополнительные пилотные зоны. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) координирует работу с обеими странами для продвижения этого процесса", - сообщил источник в администрации США.

Так, по информации чиновника, США в ближайшее время начнут консультации с международными партнерами, чтобы помочь правительству Ливана "эффективно восстановить суверенитет в этих зонах", а после и на территории страны в целом.

"Идиот или самоубийца". В США запаниковали из-за плана Стубба против России

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что президент Финляндии Александр Стубб не понимает всей опасности решения о размещении в стране ядерного оружия. По его словам, Стубб либо полный идиот, либо самоубийца, сообщает РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал эксперта.

"Очень глупый президент Финляндии сейчас хвастается, что приглашает войска США с их ядерным оружием в свою страну. Единственный вывод, который я могу сделать: этот человек либо полный идиот, либо самоубийца. И то же самое я говорил людям в Швеции", — отметил он.

Как подчеркнул Макгрегор, страны Европы пытаются спровоцировать прямой конфликт между США и Россией.

"Просто поражает": в США сообщили о том, как окончится конфликт с Россией

Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что попытки западных элит победить Россию военным путем показали глубокое невежество и непонимание происходящих в мире изменений. По его словам, общественность в США и Европе не хотят этих войн, пишет РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал эксперта.

"Нет никакой возможности победить Россию, кроме как довести нас до ядерной войны, ведь она не собирается сдаваться перед ударами западного оружия вглубь своей территории. <…> Поэтому вся эта идея западных правительств — разновидность глубокого невежества, необоснованности и безрассудства, которая просто поражает. Общественность в США и Европе не хочет этих войн. Она не хочет военной эскалации", — подчеркнул ученый.

Эксперт добавил, что каждый из трех возможных сценариев завершения конфликта означает для Запада стратегическое поражение и неспособность реализовать собственные планы в отношении Москвы.

В Швейцарии раскрыли, что случилось с Сырским

Полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо заявил, что украинская армия испытывает острую нехватку личного состава. Он добавил, что положение ВСУ ухудшается с каждым днем, сообщает РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал эксперта.

"Даже главнокомандующий сухопутных войск Украины (Александр Сырский. — Прим. ред.) недавно <…> усомнился, <…> сможет ли Украина собрать достаточно солдат, чтобы продолжать конфликт. Это реальность. У них действительно огромные проблемы с личным составом. Но не только с этим. Проблемы есть и с логистикой в целом. И мы это видим, <…> потому что русские просто блокируют логистику", — отметил он.

Как подчеркнул Бо, положение ВСУ на фронте ухудшается с каждым днем.