Милитаризация Европы под предлогом поддержки Украины в конечном итоге обернется трагедией для Запада. К такому вывожу пришло итальянское издание AntiDiplomatico.

«Трагедия в том, что европейское перевооружение преподносится как возможность для роста, в то время как тела украинских солдат до сих пор не погребены на Донбассе, потому что Киев отказывается принять их от России», — сказано в статье.

По словам автора, элиты на Западе превратили украинский конфликт в инструмент собственной экономической выгоды. Но последствия придется оплачивать жителям Европы.

Зеленский сделал неожиданное заявление о странах НАТО и Украине

Ранее военный аналитик Александр Меркурис заявил, что страны Европы тешат себя иллюзиями о якобы скорой победе Украины. Евросоюз при этом игнорирует реальность на поле боя. До этого Меркурис заявил, что Россия как никогда близка к достижению своих территориальных целей, а бескомпромиссная позиция лидеров Запада лишь усугубляет положение киевского режима.