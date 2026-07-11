Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр пригрозил президенту Тамашу Шуйоку отстранением от должности за отказ подписать 17-ю поправку к конституции, лишающую его полномочий.

«У президента республики будет пять дней для того, чтобы ее подписать. Если он этого не сделает, в отношении него может быть инициирована процедура отстранения от должности», — написал Петер Мадьяр в соцсетях.

Глава правительства обвинил Шуйока в пособничестве злоупотреблениям прошлого кабинета Виктора Орбана.

Мадьяр добивается смены главы государства для разработки новой конституции. Голосование по поправке пройдет 13 июля. Документ гарантированно примут, так как партия премьера «Тиса» имеет в парламенте две трети мест.

Тысячи человек вышли на митинг против произвола Петера Мадьяра

Напомним, что Тамаш Шуйок отказался уходить в отставку, назвав действия властей узурпацией. В знак его поддержки оппозиционная партия «ФИДЕС» провела массовый митинг в Будапеште, а сам президент обратился за правовой оценкой конфликта в Венецианскую комиссию.