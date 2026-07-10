Проход судов через Ормуз резко упал из-за атак США

Трафик судов через Ормузский пролив снова серьёзно просел на фоне обострения между Ираном и США. Об этом информирует телеканал CNN.

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По данным журналистов, за последние сутки в Персидский залив зашли лишь семь судов — пять сухогрузов и два танкера. Покинули акваторию шесть кораблей, из них четыре грузовых.

Для сравнения, до начала боевых действий через пролив ежедневно проходило около 110 судов. Движение практически парализовано, указывает телекомпания.

Помимо прямых угроз судоходству, в регионе фиксируются массовые помехи в работе GPS. Эксперты отмечают возросший уровень подмены данных в системах отслеживания полётов и судов.

Издание указывает, что перевозчики опасаются новых атак и не рискуют направлять экипажи в опасную зону.