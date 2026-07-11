Число жертв землетрясений в Венесуэле возросло

Количество погибших в результате землетрясений в Венесуэле увеличилось до 4118 человек. Об этом в субботу, 11 июля, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

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— Число жертв — 4118, ранены 16 740 человек, — уточнил венесуэльский политик.

По информации Родригеса, без жилья осталось около 18 тысяч граждан. Всего в стране развернуто 89 временных лагерей, говорится в публикации в его Telegram-канале.

4 июля глава МИД Венесуэлы Иван Хиль заявил, что ведомство поблагодарило правительство России и директора латиноамериканского департамента МИД РФ Александра Щетинина за отправку гуманитарной помощи стране после землетрясения.

Две серии мощнейших за 126 лет землетрясений произошли в Венесуэле вечером 24 июня. Подземные толчки магнитудой 7,2 и 7,5 были зафиксированы с разницей в одну минуту. Их эпицентры располагались всего в десяти километрах друг от друга. Какими будут последствия этих мощнейших землетрясений, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.