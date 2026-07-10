Трамп поговорил с Нетаньяху после новых атак на Иран

Президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор с израильским премьер-министров Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщил офис главы израильского кабмина в соцсети X.

В ходе беседы стороны обсудили сразу несколько острых тем. Нетаньяху выразил обеспокоенность агрессивной риторикой турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес еврейского государства. Трамп, в свою очередь, поделился информацией о небезопасном положении Турции из-за военных действий в Персидском заливе.

Отдельно был затронут вопрос возможной продажи Анкаре истребителей F-35. Глава Белого дома дал понять, что окончательное решение ещё не принято.

Associated Press уточняет, что отношения между Турцией и Израилем остаются крайне напряжёнными. Нетаньяху ранее уже призывал Вашингтон заблокировать сделку, утверждая, что передача самолётов поставит под угрозу безопасность его страны.

После саммита НАТО Трамп заявил, что готов рассмотреть продажу истребителей Эрдогану, но подчеркнул, что никаких финальных договорённостей пока нет.