Экономика столицы Финляндии оказалась на грани краха из-за закрытия железнодорожных и автомобильных КПП на границе с Россией, рассказал в соцсети Х профессор Хельсинкского университета Томас Малинен.

Ученый выразил опасения, что экономика города Хельсинки вот-вот рухнет. Он добавил, что особенно пострадал туристический сектор, центр города «никогда не был таким пустым».

Ранее сообщалось, что на фоне сложной геополитической ситуации финские власти в ноябре 2023 года закрыли ряд автомобильных КПП на российско-финской границе.

По словам экспертов, эта мера властей республики больно ударила по финским городам, через которые проходили туристические потоки.

Вместе с тем, железнодорожные пункты пропуска работали, эшелоны продолжали проходить через границу.

В июле 2026 года правительство России постановило закрыть пункты, находящиеся в Ленинградской области, Карелии, Санкт-Петербурге, Псковской области. Этот шаг, отмечают аналитики, привел к ухудшению и без того непростой ситуации в финских городах.