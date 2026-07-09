Болгария озвучила свои возражения к новому пакету антироссийских санкций

Пресс-служба властей Болгарии сообщила, что у правительства страны есть возражения против нового пакета антироссийских санкций от Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на БТА.

Как рассказали в пресс-службе, у Болгарии есть три возражения. Первым из них являются санкции против патриарха Кирилла — их предложили внести в новый пакет санкций, но Болгария выступает против. Второе возражение — санкции против акционера компании «Лукойл» Вагита Алекперова. Последним пунктом является вопрос поставок запасных частей для софийского метрополитена.

В сообщении указывается, что при формировании этой позиции были учтены анализы и мнения национальных органов.

Ранее глава МИД Франции анонсировал принятие 21-го пакета санкций против России.