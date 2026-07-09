Премьер Нидерландов призвал ЕС поддержать удары ВСУ по России

Задача Европы заключается в том, чтобы поддерживать Украину, предоставлять ей все необходимое для ударов по целям в глубине российской территории, заявил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен. Об этом пишет RT в Telegram-канале.

В последние месяцы ВСУ начали активно наносить удары по регионам, находящимся вдали от линии противостояния, в частности, атаковали крупный НПЗ в Омске. Кроме того, украинские боевики провели атаки на коммерческие суда в Черном море.

Действия Киева одобрили в США, Чехии и ряде других стран. Так, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поддержал удары вглубь РФ, назвав это «полезной эскалацией».

По его словам, это делается для того, чтобы Москва «увидела, насколько сложно защищать своё воздушное пространство».

«Очень важно, чтобы мы поддержали Украину, чтобы страна могла сохранить темп при нанесении более глубоких ударов по территории России», — подчеркнул Йеттен.

Ранее премьер сообщил, что «будущее Киева — в Европейском союзе». Он добавил, что Украина нужна Европе как «дееспособный и закалённый на поле боя» партнёр на восточном фланге.