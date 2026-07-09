В Сирии задержали террористов, ответственных за взрывы в Дамаске

В Сирии задержали террористов, которых подозревают в нескольких взрывах в Дамаске — они произошли в день визита президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщил глава министерства внутренних дел Сирии Анас Хаттаб в соцсети X.

По его словам, личности задержанных, как и их роль в организации взрывов, будут раскрыты после расследования.

«Ячейка, ответственная за террористические взрывы, нацеленные на Дамаск два дня назад, теперь находится в наших руках. После завершения расследования мы раскроем общественности личности членов ячейки, их роли и все их связи», — заявил он.

Напомним, что взрывы в Дамаске произошли 7 июля. В результате пострадало не менее 18 человек, среди которых четверо полицейских и замминистра туризма Сирии. При этом,взрывные устройства были найдены в центре Дамаска еще до взрыва, но саперы не успели их разминировать.