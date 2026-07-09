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В Британии высмеяли ЕС за веру в «победу» Украины над Россией

Илья Родин

Европа переживает глубочайший кризис, но продолжает тешить себя иллюзиями, надеется на гипотетическую победу Украины, рассказал в своем YouTube-канале британский военный аналитик Александр Меркурис.

В Британии высмеяли ЕС за веру в «победу» Украины над Россией
© Global Look Press

Эксперт пояснил, что Украина терпит поражение, положение ВСУ никогда не было таким тяжелым за все годы конфликта. Он добавил, что украинцы «вот вот потеряют Донбасс».

Вместе с тем, заметил Меркурис, лидеры ЕС занимаются самообманом, уверяют, что Украина «побеждает» в противостоянии.

По его мнению, поведение глав государств и правительств европейских стран обусловлено тем, что «поддержка Украины продолжает объединять их» на фоне ухудшения экономического положения их стран.

Так, уточнил аналитик, экономика ФРГ последние 4 года практически непрерывно находится в состоянии рецессии, процесс деиндустриализации в стране ускоряется.

Меркурис отметил, что вслед за рейтингом уходящего британского премьер-министра Кира Стармера упал до невообразимых глубин и рейтинг канцлера Германии Фридриха Мерца.