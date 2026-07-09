Европа переживает глубочайший кризис, но продолжает тешить себя иллюзиями, надеется на гипотетическую победу Украины, рассказал в своем YouTube-канале британский военный аналитик Александр Меркурис.

Эксперт пояснил, что Украина терпит поражение, положение ВСУ никогда не было таким тяжелым за все годы конфликта. Он добавил, что украинцы «вот вот потеряют Донбасс».

Вместе с тем, заметил Меркурис, лидеры ЕС занимаются самообманом, уверяют, что Украина «побеждает» в противостоянии.

По его мнению, поведение глав государств и правительств европейских стран обусловлено тем, что «поддержка Украины продолжает объединять их» на фоне ухудшения экономического положения их стран.

Так, уточнил аналитик, экономика ФРГ последние 4 года практически непрерывно находится в состоянии рецессии, процесс деиндустриализации в стране ускоряется.

Меркурис отметил, что вслед за рейтингом уходящего британского премьер-министра Кира Стармера упал до невообразимых глубин и рейтинг канцлера Германии Фридриха Мерца.