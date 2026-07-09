Иран восстановил свой оборонный потенциал в районе Ормузского пролива, который был утрачен в ходе конфликта с США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.

Как рассказал анонимный чиновник из США, иранские военные извлекли из завалов сотни тысяч ракет и пусковых установок, которые были уничтожены в ходе американских атак. Часть из них были отремонтированы — источник сообщает, что таким образом Иран восстановил более 50% довоенных запасов. Кроме того, в регион передислоцировали новое оборудование.

«Иран восстановил свой военный потенциал в этом районе, <...> например, переместив небольшие портативные радары», — сообщает источник.

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