В Белом доме начали новую серию реставрационных работ

Новая серия ремонтно-реставрационных работ началась в Белом доме. Корреспондент ТАСС стал 9 июля в числе нескольких других журналистов свидетелем того, как рабочие закрыли защитным полотном обнесенный строительными лесами Северный портик резиденции президентов США, выходящий на Пенсильвания-авеню.

На внешней стороне этого брезента практически с фотографической точностью воссозданы колонны портика, массивный светильник, свисающий с потолка, и даже кроны находящихся рядом деревьев. За счет этого при взгляде на портик с расстояния пары десятков метров кажется, что никакого защитного полотна вообще нет. По свидетельству сотрудников аппарата Белого дома, реставрироваться будут колонны северного фасада здания.

На Южной лужайке Белого дома, как подтвердил на днях президент США Дональд Трамп, сооружается вертолетная площадка из гранита. Предполагается, что это позволит избежать нанесения ущерба травяному покрову лужайки при взлетах и посадках вертолетов.

На территории комплекса вашингтонской резиденции американских лидеров ведется также строительство нового банкетного зала, который, согласно плану, будет по размеру почти в два раза больше всего остального Белого дома. Предполагается, что площадь нового объекта составит порядка 8,3 тыс. кв. м. Между тем площадь Белого дома равна примерно 5,1 тыс. кв. м. В зале сможет размещаться 1 тыс. человек. В самой крупной в Белом доме Восточной комнате можно разместить лишь около 200 человек.

Подготовительные работы, связанные со строительством банкетного зала, шли на протяжении последних нескольких месяцев. Трамп ранее заверял, что проект не затронет существующие строения комплекса главной резиденции американских президентов. Однако Восточное крыло Белого дома для начала строительных работ снесли практически целиком. Оно было построено в 1902 году и расширено в 1942-м, в нем традиционно размещался, в частности, аппарат первой леди США. В процессе строительства модернизируется и находившийся под Восточным крылом подземный бункер, в котором находится оперативный центр президента США.