На юге Ирана вновь прогремели взрывы

В четверг, 9 июля, на юге Ирана в районе портового города Бушер и города Чогадак прогремели как минимум два взрыва. Об этом сообщает иранское агентство Mehr, уточняя, что взрывы также были зафиксированы в городе Конарак и других населённых пунктах провинции Бушер. Информация о возможных жертвах и разрушениях на данный момент не поступала, однако местные власти пока не давали официальных комментариев о характере происшествий.

Серия взрывов произошла на фоне резкого обострения военного противостояния между США и Ираном. По данным Центрального командования Вооружённых сил США (CENTCOM), американские военные нанесли очередные массированные удары по территории Исламской Республики, поразив не менее 90 целей вдоль южного побережья страны. Среди целей назывались системы противовоздушной обороны, береговые наблюдательные посты, склады ракет и беспилотников, а также объекты военной логистики.

Взрывы затронули не только Бушер, но и другие стратегически важные портовые города, включая Бендер-Аббас, Чабахар, Джаск и Сирик. Сообщается, что в Чабахаре после ударов отключилось электричество. Иранские государственные СМИ также передавали о взрывах на острове Абу-Муса в Персидском заливе. Атомная электростанция «Бушер», по заявлениям официальных лиц, не пострадала.

Военные Корпуса стражей исламской революции (КСИР) нанесли ответные ракетно-беспилотные удары по американским базам в Кувейте и Бахрейне. В Тегеране предупредили, что в случае продолжения американской агрессии последуют новые атаки на объекты США в регионе. Министерство здравоохранения Ирана сообщило, что за два дня американских ударов погибли не менее 14 человек, ещё 78 получили ранения.

Эскалация произошла после того, как президент США Дональд Трамп объявил режим прекращения огня «завершённым», обвинив Иран в атаках на торговые суда в Ормузском проливе. В ответ иранские власти заявили, что пролив будет открыт только на их условиях, а не под американскими угрозами. Цены на нефть на фоне этих событий впервые за несколько недель превысили отметку в 80 долларов за баррель.