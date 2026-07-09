Китай выступил с призывом к сторонам конфликта на Украине

Заместитель постоянного представителя Китая в ООН Сунь Лэй обратился с призывом к участникам конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал Сунь Лэй, Китай призывает стороны конфликта «проявить сдержанность» и приложить все усилия для мирного урегулирования и деэскалации. Он добавил, что продолжающаяся конфронтация конфликта приносит страдания мирному населению, а также подогревает ненависть между странами, что приводит к еще большему ужесточению конфликта.

«В последнее время крупные страны продолжают заявлять свою позицию по мирным переговорам, хотя различия все еще сохраняются. Мы надеемся, что все поддержат политическое решение и мир», — заявил он.

Ранее представитель МИД Китая Мао Нин отреагировала на сообщения о том, что в КНР проходят подготовку российские военные.