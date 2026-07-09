WAFA: Аббас назначил парламентские выборы в Палестине на 28 ноября

Президент Палестины Махмуд Аббас издал указ о проведении парламентских выборов в анклаве. Распоряжение палестинского лидера приводит агентство WAFA.

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Согласно изданному Аббасом указу, парламентские выборы в Палестине состоятся 28 ноября текущего года.

В указе содержится призыв к палестинцам в Иерусалиме, на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа поучаствовать в свободных и прямых парламентских выборах для избрания членов палестинского законодательного совета.

Документ гласит, что решение Аббаса направлено на укрепление основ демократии и завершение избирательного процесса, начатого в Палестине.