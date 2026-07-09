Стало известно, какой штраф могут выписать кафе в Юрмале за посты на русском языке

Центр государственного языка Латвии вынес предупреждение пляжному кафе Sea Breeze в Юрмале за слишком большое количество рекламных постов в соцсетях на русском языке, рассказала владелица заведения Анна Доброволска. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, единственным государственным языком в Латвии после распада СССР является латышский. Кроме того, согласно закону о нормах использования госязыка в публичной информации, сотрудники частных учреждений обязаны использовать государственный язык. Штраф за нарушение закона составляет до 700 евро.

Владелица кафе пояснила, что стремится привлечь в свое заведение туристов. В связи с этим делает анонсы, афиши, короткие рекламы на разных языках, в том числе на русском.

«Они [чиновники ЦГЯ] сказали, что просмотрели все социальные сети и, по их мнению, преобладает любой язык, кроме латышского», — уточнила Доброволска.

Бизнесвумен разъяснила, что русскоговорящие туристы приезжают из нескольких стран, в том числе, из соседних Литвы и Эстонии. Она добавила, что не хотела бы потерять посетителей из-за языковых ограничений.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области Казахстана двое мужчин жестоко избили юношу за разговоры на русском. Подросток был госпитализирован с сотрясением головного мозга, закрытым переломом носа со смещением и рядом других, менее критичных, травм.