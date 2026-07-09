Рубио обсудил конфликт на Украине с дипломатом из Ватикана

Госсекретарь США Марко Рубио провел разговор с главой дипломатии Ватикана кардиналом Пьетро Паролином. Во время переговоров они обсудили конфликт на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал официальный представитель госдепартамента Томми Пиготт, стороны провели телефонный разговор. В процессе Рубио и Паролин обсудили переговорный процесс и перспективы окончания конфликта дипломатическим путем.

«Госсекретарь США Марко Рубио переговорил сегодня с Его Высокопреосвященством кардиналом Пьетро Паролином, государственным секретарем Святого Престола. Лидеры обсудили усилия по достижению завершения российско-украинской войны путем переговоров», — заявил Пиготт.

Ранее Рубио заявил, что США будут помогать Украине наносить удары вглубь России.