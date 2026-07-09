Зеленский назвал условие появления украинской противоракетной системы

Украинская противоракетная система «Фрея» может появиться в ближайшее время при условии помощи стран Европы.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина» в Telegram-канале.

«Противоракетная система "Фрея" должна быть аналогом системы Patriot, но с более массовым производством и более низкой ценой», — подчеркнул он.

Ранее Зеленский анонсировал получение от США нового пакета военной помощи. Он будет включать ракеты для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что шансы Украины наладить собственное производство зенитно-ракетных комплексов Patriot крайне малы. В лучшем случае, добавляет парламентарий, это займет от 10 до 15 лет.