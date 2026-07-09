Мерц заявил Нетаньяху о недопустимости шагов по аннексии Западного берега реки Иордан

Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

"Оба обсудили прежде всего ситуацию в Ливане, а также на палестинских территориях. Канцлер подчеркнул, что не должно быть никаких шагов, ведущих к фактической частичной аннексии Западного берега реки Иордан", - отметил Корнелиус.

Мерц также "подчеркнул значение рамочного соглашения между США и Ираном", назвав его лучшей возможностью для стабилизации ситуации в регионе.

Западный берег реки Иордан - одна из двух частей Государства Палестина (наряду с сектором Газа). С 1967 года эта территория находится под контролем Израиля. ООН считает незаконными израильскую оккупацию этой территории и продолжающееся там строительство еврейских поселений. В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием прекратить израильскую поселенческую деятельность, Израиль тогда же отказался выполнять положения этого документа.