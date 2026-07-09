Стали известны детали убийства подозреваемой в покушении на Ермолаева

В ходе заседания Печерского районного суда Киева стали известны детали убийства Анастасии Березовской — женщину подозревают в исполнении покушения на украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако. Об этом сообщает РБК со ссылкой на украинские издания.

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Напомним, что тело Березовской нашли под Киевом. На нем была обнаружена рана от выстрела в голову.

По подозрению в убийстве Березовской арестовали действующего сотрудника Главного управления разведки Минобороны Украины Владислава Реута и бывшего сотрудника правоохранительных органов Виталия Жиковича. При этом Реут добровольно обратился в полицию с признанием в убийстве Березовской, но позже он изменил показания и заявил, что выстрел сделал Жикович.

Как рассказал Реут, женщину убили, чтобы избавиться от свидетеля, который мог бы указать на причастность Жиковича «к другому событию». Он также добавил, что Жикович поручил ему организовать встречу с Березовской. На нее бывший полицейский взял с собой пистолет с глушителем. В процессе встречи женщину вывезли в лес.

По словам Реута, в лесу Жикович потребовал от него убить Березовскую, но тот отказался. Тогда Жикович сам выстрелил женщине в затылок, а потом произвел еще несколько выстрелов. Оружие и вещи Березовской они выбросили в водоем.

Напомним, что 29 июня в Монако произошел взрыв в жилом доме на улице Реверен-Пер-Луи-Фролла. В результате пострадала семья из трех человек — СМИ сообщили, что среди них был украинский бизнесмен Вадим Ермолаев и его родственники. Главной подозреваемой в исполнении покушения стала 39-летняя гражданка Украины Березовская. Позже ее нашли мертвой в Киевской области.