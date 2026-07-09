В Чехии произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на территории Чехии.
Об этом сообщает Немецкий исследовательский центр геонаук (GFZ).
По данным центра, подземные толчки были зафиксированы в 16:00 по всемирному координированному времени (19:00 мск), а очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступала.
Ранее начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семёнова сообщила, что землетрясение магнитудой 4,6 произошло у Южных Курил, а толчки ощущались на острове Итуруп.
Также заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Марина Бондарь заявила, что у берегов Севастополя произошло землетрясение магнитудой 3,0.