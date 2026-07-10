Украина обратилась к Совету Безопасности ООН с требованием

Украина призвала Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) принять резолюцию о немедленном прекращении огня.

Об этом сообщает «Укринформ» в Telegram.

«Поэтому мы вновь призываем членов Совета Безопасности немедленно внести проект резолюции о немедленном и безусловном прекращении огня», — высказался заместитель постоянного представителя Украины при ООН Владимир Павличенко.

Дипломат заявил, что такой шаг якобы будет способствовать прочному миру. Он также отметил пассивность СБ ООН в вопросе решения украинского конфликта.

Ранее заместитель постоянного представителя Китая в ООН Сунь Лэй выступил с призывом ко всем сторонам конфликта на Украине. Он подчеркнул, что необходимо прилагать все усилия для деэскалации ситуации.