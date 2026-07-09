Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил проект межправительственного соглашения с Индией, который послужит основой для диалога о взаимной охране конфиденциальных сведений.

Как сообщают белорусские Telegram-каналы, глава союзного государства подписал соответствующий указ.

За проведение переговорного процесса по данному проекту соглашения и его последующее подписание ответственным ведомством назначен Комитет государственной безопасности.