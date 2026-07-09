На Украине прошли обыски на оборонных предприятиях

Служба безопасности Украины (СБУ) провела более 10 обысков на ряде оборонных предприятий страны и в домах у должностных лиц по делу о закупке устаревших гранатометов для ВСУ на сумму более чем 318 млн гривен (более $150 тыс.).

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"По документам поставщик должен был передать новое вооружение 2024-2026 годов производства. <...> В мае 2026 года первая партия 3 024 гранатомета поступила в арсенал одной из воинских частей командования сил логистики ВСУ. <...> В дальнейшем следствие установило: фактически в воинскую часть поставили не новое современное вооружение, а гранатометы 1980-х годов изготовления. При осмотре выявлены признаки перемаркировки. Под внешними этикетками были старые маркировки на чешском языке, а на отдельных частях изделий следы значительного окисления. После снятия новых этикеток установлено, что комплектующие элементы были изготовлены в 1986-1988 годах", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Согласно данным следствия, указанные гранатометы иностранный поставщик пытался поставить Украине в 2022-2023 годах, но сделка была отменена Киевом.

Отмечается, что участники схемы подавали поддельные документы и меняли маркировку на изделиях, в частности номер партии и год изготовления. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 114-1 УК Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период).