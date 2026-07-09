МИД Испании отреагировал на резкие заявления Трампа

МИД Испании не будет комментировать критику президента США Дональда Трампа в адрес Мадрида.

Об этом сообщил глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес, передает РИА Новости.

«Мы не будем постоянно комментировать чьи-либо высказывания (...). При ведении внешней политики нужно всегда смотреть на объективную реальность», — отметил дипломат.

Альбарес указал на то, что США и Испания имеют взаимовыгодные отношения в торговой сфере. Он подчеркнул, что Мадрид является важным союзником по Североатлантическому альянсу.

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Ранее Трамп призвал прекратить торговлю США с Испанией, а также остановить официальные визиты между странами. По его мнению, Мадрид недостаточно вкладывается в деятельность НАТО.