Президент Чехии обратился с призывом к Украине

Конфликт на Украине может перейти в масштабную эскалацию, Украине и ее союзникам следует в ближайшие два месяца возобновить переговоры с Россией, заявил президент Чехии Петр Павел. Об этом пишет The Telegraph.

Политик напомнил, что в России в сентябре 2026 года пройдут выборы в Госдуму. Он добавил, что после выборов Москва может объявить всеобщую мобилизацию.

«В сентябре в России пройдут парламентские выборы. Президент РФ Владимир Путин едва ли объявит мобилизацию до них, но после выборов это окно сузится», — уточнил Павел.

По его мнению, в ближайшее время необходимо ясно дать понять Москве, что Европа готова начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, добавил он, нужно поддерживать Киев.

«Я считаю, что нам нужно действительно продолжать действовать жёстко, дать Украине всё необходимое для успешной обороны», — отметил глава государства.

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Президент разъяснил, что удары ВСУ по целям в глубине российской территории направлены на то, чтобы продолжать оказывать давление на Россию, расшатывать общество, и, в конечном итоге, усадить Москву за стол переговоров.