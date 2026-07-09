В России оценили шансы Марин Ле Пен стать президентом Франции

Французские правые празднуют промежуточную победу: лидер фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен возглавила свежие предвыборные опросы. При этом политолог Вадим Трухачев в беседе с Рамблером призвал не торопиться с прогнозами, отметив, что французский истеблишмент и жесткие фильтры политической системы сделают все возможное, чтобы заблокировать реальный приход Ле Пен к власти.

Ранее социологическая компания Toluna Harris Interactive обнародовала результаты свежего опроса, проведенного для радиостанции RTL и телеканала M6. Согласно исследованию, в первом туре президентских выборов во Франции, запланированных на 2027 год, Марин Ле Пен способна набрать от 34% до 35% голосов. Она уверенно обходит как лидера левой «Непокоренной Франции» Жан-Люка Меланшона (16%), так и потенциальных кандидатов от действующей власти — бывших премьер-министров Эдуара Филиппа и Габриэля Атталя.

Представить себе, что в системообразующей стране Евросоюза к власти пустят Ле Пен — крайне трудно. Ее победы просто не допустят на данном этапе. До апреля 2027 года еще слишком много времени, и сейчас обсуждать что-то конкретное бессмысленно: нужно как минимум дождаться регистрации всех кандидатов. Более того, Ле Пен для начала необходимо стать единым кандидатом от собственной партии, где у нее есть серьезный конкурент в лице Жордана Барделла, который уступать не намерен. Французский истеблишмент фигура Барделла вполне устроит, а вот Ле Пен — нет, поскольку она не готова безоглядно вооружать Украину в отличие от своего молодого коллеги. Из-за этого в "Национальном объединении" вполне могут спровоцировать раскол. К тому же, если на выборы пойдут и она, и Барделла, они просто растащат голоса, и ни один из них не выйдет во второй тур. Вадим Трухачев Политолог, доцент Финансового университета

Специалист также обратил внимание на демографические и социальные факторы, которые создают для Ле Пен жесткий «потолок» на выборах. Против нее мобилизуется значительная часть французского общества, включая многомиллионную общину выходцев из других стран и лидеров мнений, имеющих серьезное влияние на избирателей.

«Не стоит забывать, что около 25% населения Франции — это небелое население: арабы, темнокожие и другие этносы. Естественно, практически все они будут голосовать против Ле Пен, которая считает миграцию главной проблемой страны. Серьезным предвыборным фактором может стать даже капитан сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе, который пользуется авторитетом у болельщиков, а футбол во Франции популярнее, чем в России. Мбаппе уже дал понять, что в случае победы Ле Пен он и большинство игроков уйдут из сборной. Кроме того, большинство французских избирателей — это люди старше 50 лет. Они выросли в другую эпоху, имеют иные жизненные установки и в массе своей не готовы принимать такого радикального политика. Электорат Ле Пен все-таки моложе, а в одиночку, без привлечения умеренных избирателей и сторонников того же Меланшона, победить во втором туре невозможно».

Что касается перспектив российско-французских отношений в случае гипотетического прихода Ле Пен к власти во Франции, то здесь Москве не стоит питать иллюзий. Эксперт отметил, что французская государственная машина жестко связана стратегическими документами, а сама лидер правых руководствуется исключительно прагматизмом.

«Особо теплых чувств к России Ле Пен не питает, хотя она действительно хотела бы прекратить поддержку Украины. Но даже если она победит, Франция на уровне стратегических документов сейчас считает Россию своим противником, и изменить эти доктрины в одиночку президент не в состоянии. Более того, чтобы Ле Пен вообще допустили до выборов, ей, скорее всего, придется публично подписаться под продолжением нынешней антироссийской линии и поставок оружия Киеву, либо система найдет способ заблокировать ее участие. Так что не нужно выдавать желаемое за действительное — говорить о реальных перспективах можно будет не раньше чем через полгода, когда прояснится весь список кандидатов».

Ранее Апелляционный суд Парижа смягчил наказание Марин Ле Пен по делу о средствах Европарламента, сохранив за ней возможность участвовать в президентских выборах 2027 года.