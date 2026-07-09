Решение Конституционного суда (КС) Молдавии лишить Гагаузию полномочий перечеркнуло договоренности, в рамках которых автономия отказалась от построения собственной республики в 1994 году. Об этом заявил ТАСС советник главы Гагаузии Евгении Гуцул Михаил Влах.

"Сегодня [президент] Майя Санду и ее Партия действия солидарности фактически похоронили тот договор 1994 года, на основании которого мы получили гарантии сохранения автономии и сумели избежать раскола", - сказал Влах. По его словам, большинство членов КС Молдавии являются "приближенными" Санду и ПДС, поэтому решение "было ожидаемым". "Партия власти узурпировала все институты и учреждения в нашей стране", - отметил Влах.

"Мы должны провести консультации со своими лидерами на местах в каждом городе, в каждом селе, вызвать депутатов, советников и принимать общее решение, съезд гагаузского народа, съезд депутатов всех уровней, обратиться в международные структуры, это так нельзя оставлять", - сказал он.

Ранее КС Молдавии по запросу Минюста признал противоречащими конституции положения закона об особом правовом статусе Гагаузии, которые касаются проведения выборов и назначения глав силовых органов в автономии.

Отношения Комрата с Кишиневом обострились в 2023 году после победы на выборах в автономии Евгении Гуцул и ее заявлений о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией, а также критики политики конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев.

На прошлой неделе Народное собрание автономии назначило очередные выборы на 15 ноября. При этом руководство Молдавии уже дважды блокировало их проведение в этом году, настаивая на том, чтобы они проходили на основании обновленного избирательного кодекса.