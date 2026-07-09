Мураками рассказал о своей госпитализации

Легендарный японский писатель Харуки Мураками рассказал о проблемах со здоровьем и перенесенной госпитализации. Об этом автор бестселлеров рассказал в интервью изданию Kyodo News.

Мураками, который впервые в жизни ложился в больницу ради лечения, признался, что госпитализация вдохнула в него новое желание продолжать заниматься написанием художественных произведений. Писатель отметил, что потерял за время, проведенное в больнице, 17 килограммов и едва мог ходить.

Харуки рассказал, что после выписки желание писать вернулось и это «принесло ему большую радость».

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