Читатели влиятельной французской газеты Le Figaro оставили десятки резких комментариев под статьей о запланированных президентом Франции Эммануэлем Макроном совместных военных учениях «коалиции желающих».

«Коалиция желающих» — группа стран, выступающих за оказание поддержки Киеву — военной, финансовой, политической.

Представители коалиции постоянно выступают с различными инициативами, в частности, предлагают отправить войска европейских государств на Украину после завершения конфликта.

«Хватит этой нелепой «компашки желающих»! Клоуны!», — заявил один из подписчиков.

Комментаторы подчеркнули, что Макрон «опасен», гиперактивность президента, его стремление поиграть в солдатиков погубит страну. Соответственно, добавили они, лидера следует «заменить» на одного из вменяемых французских политиков, к примеру, на его давнюю соперницу — Марин Ле Пен.

«Это Владимир Зеленский ему советует. Теперь уже никаких сомнений нет!», — предположили подписчики

Комментаторы констатировали, что устали от уловок президента, опасаются того, что Макрон заставит их воевать против России.

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Пользователи также обратились с просьбой к первой леди Франции Брижит Макрон отправить супруга под наблюдение психиатров до конца срока. Они обусловили это тем, что президент «одинок, одержим манией величия, и никто не решается ему перечить».