Глава МИД Франции анонсировал принятие 21-го пакета санкций ЕС против РФ

Министры иностранных дел ЕС могут утвердить очередной, 21-й по счету пакет санкций против России 13 июля. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро во время визита в Польшу.

"21-й пакет санкций, который должен быть принят в следующий понедельник, нанесет удар по финансовому сектору России и еще больше сократит доходы от энергетики", - заявил министр.

9 июня Еврокомиссия представила проект 21-го пакета санкций, которые будут направлены в первую очередь против российского энергоэкспорта и банковской системы.