Тела Хаменеи и членов его семьи перенесут в мавзолей

Тела бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи и членов его семьи, как сообщает агентство Fars, после церемонии прощания и молитвы перенесут в одну из галерей мавзолея имама Резы. Там пройдет церемония их погребения в присутствии семьи и офиса погибшего иранского лидера.

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Хаменеи погиб 28 февраля в результате американо-израильских ударов по Тегерану. Церемонию прощания с верховным лидером на фоне продолжавшихся в марте ударов провести не получилось, и власти приняли решение о переносе мероприятия.

«Священные тела погибших верховного лидера и членов его семьи» будут перенесены «в одну из галерей пресветлого мавзолея» имама Резы. Именно там состоится церемония погребения.

Тело Хаменеи доставили в Мешхед, где будет проходить торжественная церемония похорон. В город для участия в ней, по данным СМИ, прибыли свыше 4,7 тысячи иностранцев из 27 стран.