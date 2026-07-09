В Ираке в церемониях прощания с Хаменеи участвовали более 10 млн человек

Более 10 млн паломников приняли участие в церемониях прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи, которые прошли минувшим днем в Ираке. Такие данные привел высший комитет по организации траурных мероприятий.

"Предварительные статистические данные указывают на участие более 10 млн скорбящих во время траурных процессий и религиозных ритуалов в [иракских] городах Наджаф и Кербела", - говорится в специальном заявлении комитета, которое привело агентство INA.

Высший комитет выразил "глубокую благодарность и признательность всем официальным учреждениям, святыням, силам безопасности и вооруженным силам, в том числе шиитским отрядам ополчения ("Аль-Хашд аш-Шааби"), тысячам добровольцев и всему народу Ирака" за поддержку и помощь в успешном проведении траурных мероприятий на территории Ирака.