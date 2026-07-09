Стало известно, куда денет президент Литвы подаренный Эрдоганом пистолет

Пистолет, подаренный президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом президенту Литвы Гитанасу Науседе после саммита НАТО в Анкаре, будет выставлен в президентском дворце в Вильнюсе. Об этом заявили в канцелярии главы балтийской республики.

"Этот подарок президента Турции, как и многие другие, которые получает глава государства, планируется выставить в президентском дворце", - приводит текст заявления национального радио LRT.

Ранее издание Politico сообщило, что президент Турции вручил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе Евросовета Антониу Коште и лидерам стран ЕС пистолеты с гравировкой и боевыми патронами в качестве прощального подарка после саммита НАТО.

Саммит НАТО прошел в Анкаре 7-8 июля.