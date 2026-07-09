Пока вы не уснули: Трамп не сдержал обещания Путину и смерть Бонни Тайлер

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Песков: Трамп 8 июля был явно занят и не звонил Путину

Президент США Дональд Трамп, намеревавшийся 8 июля позвонить российскому лидеру Владимиру Путину, явно был очень занят после встреч в Анкаре и с Москвой не связывался. Но президент России всегда рад пообщаться с коллегой, заверил на брифинге его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

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На Украине анонсировали баллистические удары по России

Осенью Украина может впервые нанести удар по России при помощи собственной баллистики.

Об этом заявил соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман, передает «УНИАН».

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В офисе Зеленского прокомментировали беспорядки во Львове

© Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) прокомментировал беспорядки во Львове в своем Telegram-канале.

«Если вы сегодня срываете одежду и бьете военнослужащего своей армии, подумайте, кто завтра будет защищать вас от вражеской армии», — написал Буданов.

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Родители узнали в найденных мертвыми у Енисея девочек своих детей

© Соцсети

Родители девочек, которые пропали 1 июля в Кызыле, опознали тела детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление СК России по Республике Тыва.

По данным ведомства, тела нашли 9 июля в реке Енисей вблизи сел Сукпак и Ийи-Тал. Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.

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ФСБ сорвала беспрецедентную по масштабам серию терактов в России

ФСБ России заявила о срыве беспрецедентной по масштабам серии диверсий и терактов, которые готовились на оборонных объектах и против военнослужащих, сообщает ТАСС. По данным ФСБ, за подготовкой атак стояли спецслужбы Украины, действовавшие «при непосредственном участии западных кураторов».

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Умерла британская певица Бонни Тайлер

Певица Бонни Тайлер, известная по таким песням, как Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero и It's a Heartache, скончалась в возрасте 75 лет. Как сообщается на официальном сайте артистки, она умерла в больнице в Португалии от болезни, которую лечила в последнее время.

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Новому российскому самолету не разрешили летать в дождь, жару и холод

Сертификат типа, который Росавиация в июне этого года выдала новому российскому самолету Ил-114-300, содержит существенные ограничения по эксплуатации. Об этом со ссылкой на данные в документе пишут «Ведомости».

В отличие от своего предшественника Ил-114-100, разработанного в 1980-е годы и имевшего допуск к полетам при температуре от минус 30 до плюс 45 градусов по Цельсию, новая машина к настоящему времени может летать только в диапазоне от минус девяти до плюс 25 градусов.

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Китай выступил с резким обвинением в адрес США

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин на брифинге в четверг заявила, что США используют двойные стандарты, критикуя ракетный пуск КНР при том, что сами регулярно проводят аналогичные испытания, передает РИА Новости.

Так дипломат ответила на претензии госдепартамента, согласно которым Китай якобы несвоевременно уведомил Вашингтон о запуске ракеты с подводной лодки и не предоставил достаточной информации.

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В Ираке в церемониях прощания с Хаменеи участвовали более 10 млн человек

Более 10 млн паломников приняли участие в церемониях прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи, которые прошли минувшим днем в Ираке. Такие данные привел высший комитет по организации траурных мероприятий.

"Предварительные статистические данные указывают на участие более 10 млн скорбящих во время траурных процессий и религиозных ритуалов в [иракских] городах Наджаф и Кербела", - говорится в специальном заявлении комитета, которое привело агентство INA.

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Российских пятиборцев допустили до мировых турниров

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщил, что Международный союз современного пятиборья (UIPM) официально аннулировал все санкционные ограничения в отношении российских спортсменов.

Его слова передает «Матч ТВ».

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