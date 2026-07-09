Иран, как и РФ, давно сталкивается с провокациями Запада, но его вооруженные силы смогли "разбить" США и Израиль, несмотря на вовлечение НАТО в конфликт. Об этом ТАСС заявил член комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Алаэддин Боруджерди.

"Россия давно сталкивается с провокациями США и западных стран на Украине, а последние несколько лет - с войной. Американцы видят своей целью в мире вмешиваться в дела каждой независимой страны и навязывать ей войну. Похожую вещь они провернули в Иране, но иранский народ и наши вооруженные силы разбили США, несмотря на то, что на их стороне был сионистский режим и использовался весь потенциал НАТО. Но на практике они проиграли", - считает Боруджерди.