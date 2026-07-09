Президент Венгрии раскритиковал поправку Мадьяра к конституции страны

17-я поправка к конституции Венгрии, внесенная на рассмотрение парламента премьер-министром Петером Мадьяром, является нарушением принципов верховенства права, демократии и разделения властей. Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в заявлении офиса президента Венгрии Тамаша Шуйока.

Ранее Мадьяр внес на рассмотрение госсобрания Венгрии проект поправки, которая в числе прочего предусматривает отстранение от должности президента Тамаша Шуйока и ограничение срока нахождения в должности депутата парламента 12 годами.

«Предложение о внесении изменений в Основной закон во многих положениях нарушает принципы верховенства права, демократии и разделения властей», — говорится в заявлении Шуйока.

Шуйок назвал уникальной для Европы ситуацию, когда отстранение главы государства происходит путем изменения конституции по политическим мотивам и с нарушением гарантий, которые закрепляют автономию президентского института. Принятие поправки создаст опасный прецендент, когда президент становится заложником парламента, который может отправить его в отставку в случае, если он перестал устраивать действующую власть.