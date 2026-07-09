Эксперт: визит Пашиняна на «Иннопром» демонстрирует прагматизм Еревана в ЕАЭС

Участие премьер-министра Армении Никола Пашиняна в международной выставке «Иннопром-2026» в Екатеринбурге свидетельствует о прагматичной позиции Еревана в отношении Евразийского экономического союза. Такую оценку событию дал директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков в беседе с «ФедералПресс».

Политолог отметил, что поездка армянского премьера несет не только экономическую, но и политическую нагрузку. В условиях непростых отношений между Москвой и Ереваном его присутствие на площадке говорит о сохранении интереса к взаимодействию в рамках ЕАЭС.

По мнению Русакова, визит демонстрирует приверженность Армении развитию союзнических связей. Эксперт подчеркнул, что членство в Евразийском экономическом союзе открывает для Еревана доступ к общему рынку с населением около 186 млн человек и обеспечивает беспошлинную торговлю, что является важным экономическим преимуществом.

Международная промышленная выставка «Иннопром» в 2026 году проходит в Екатеринбурге уже в 16-й раз. В выставочном центре «Екатеринбург-Экспо» представлены стенды пяти государств и 24 российских регионов. Наиболее масштабная экспозиция у страны-партнера — Индонезии: она состоит из трех секций, оформленных в стиле традиционной индонезийской деревни. В выставочной части размещена продукция 50 компаний.