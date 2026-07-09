Трампа сравнили с кричащим про волков мальчиком

Критика президента США Дональда Трампа в адрес НАТО становится похожа на историю о кричащем про волков мальчике. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломата Североатлантического альянса.

По словам бывшего чиновника НАТО Эда Арнольда, страны Европы не хотят немедленного выхода США из НАТО, но есть небольшой сдвиг по сравнению с прошлым годом, когда они были гораздо осторожнее, чтобы не раздражать Трампа.

Кроме того, он отметил, что европейские союзники стали более скептически относиться к угрозам американского лидера после неоднократного отказа от вывода войск и отсутствия действий в отношении Гренландии.

«Никого не удивила последняя критика Трампом альянса. Нам все равно нужно воспринимать ее всерьез, но люди склонны принимать ее менее серьезно. Это становится похожим на историю про мальчика, который кричал: "Волки!"», — сказал источник издания.

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