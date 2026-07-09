Затишье перед бурей: почему перемирие Трампа и НАТО обречено на провал

Саммит НАТО в Анкаре завершился временным примирением, но европейские страны уже готовятся к новым потрясениям в отношениях с США, рассказало Reuters. Хотя Дональд Трамп подтвердил приверженность принципу коллективной обороны, его непредсказуемость держит Европу в постоянном напряжении.

Европейские лидеры вздохнули с облегчением, когда встреча, начавшаяся с угроз Трампа прекратить торговлю с Испанией, закончилась его словами о «царившей в зале любви». США одобрили совместную декларацию и пообещали выдать Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для комплексов Patriot. Это сгладило острые углы после затяжных скандалов, включая попытки Трампа заполучить Гренландию и споры вокруг войны в Иране.

По версии Reuters, Европа идет на огромные уступки ради сохранения союза с Вашингтоном, понимая, что без американской военной мощи она уязвима перед Россией.

«Будем честны, в этой комнате есть один доминирующий игрок. Экономика США - это половина НАТО, а их военная сила равна мощи всех остальных членов, вместе взятых», - подчеркнул генсек НАТО Марк Рютте.

Чтобы задобрить американского президента, руководство НАТО пошло на хитрость. Во время недавнего визита Рютте в Белый дом Трампу презентовали огромные графики роста военных расходов Европы с заголовком «Триллион Трампа», приписав ему все заслуги. Стратегия лести сработала, но вызвала критику.

Эксперты отмечают, что Трампу нравятся «сильные лидеры, победители, большие красивые цифры и комплименты». Накануне саммита в Анкаре даже провели выставку оружия, где страны Европы заключили оборонные контракты на 50 миллиардов долларов, чтобы впечатлить Вашингтон.

Трамп набросился с критикой на НАТО

Тем не менее разногласия никуда не делись, а ущерб действия Трампа уже нанесли. Дипломаты сомневаются в стабильности союза с Трампом, тем более что Пентагон уже начал пересмотр присутствия своего 80-тысячного контингента в Европе.

«России и налогоплательщикам альянса необходимо видеть, что НАТО становится сильнее, но этот посыл теряется в театральных выходках Трампа», - заявил экс-сотрудник Пентагона.

Чтобы минимизировать риски новых скандалов, европейские страны пока нашли только одно решение - проводить встречи лидеров как можно реже. Планы на следующий саммит в Албании уже заморожены.